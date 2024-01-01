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Kepple, BNB Zincirinde hepsi bir arada bir uzantı kullanarak Web3 özelliklerini sosyal medya platformlarına getirmeye odaklanmıştır. Amaç, Twitter gibi platformlar için onları Web2'den Web3'e dönüştüren bir kripto Katman2 çözümü sağlamaktır. Bunu başarmak için Kepple, KeppleDAO'yu kuruyor ve 2018'den beri kripto projesi olan QLC Chain'in gelişmesi olarak yeni bir Yol Haritası oluşturdu.