Kepple | KPL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kepple Hızlı Proje Tanıtımı
Kepple, BNB Zincirinde hepsi bir arada bir uzantı kullanarak Web3 özelliklerini sosyal medya platformlarına getirmeye odaklanmıştır. Amaç, Twitter gibi platformlar için onları Web2'den Web3'e dönüştüren bir kripto Katman2 çözümü sağlamaktır. Bunu başarmak için Kepple, KeppleDAO'yu kuruyor ve 2018'den beri kripto projesi olan QLC Chain'in gelişmesi olarak yeni bir Yol Haritası oluşturdu.Kepple geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KPL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKPL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKPL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz750,000,000