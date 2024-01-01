Koinos | KOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Koinos Hızlı Proje Tanıtımı
Koinos, mikro hizmet mimarisi üzerine inşa edilmiş yekpare genel amaçlı bir blok zinciridir. Koinos akıllı sözleşmeleri, üçüncü parti bir web derleme sanal makinesinde çalışır ve şu anda birden çok kaynak dil tarafından hedeflenebilir. Koinos, Hisse İspatı'nın enerji verimliliğini İş İspatı'nın basitliği ve ekonomisiyle birleştiren "Yakma İspatı" adlı yeni bir konsensüs algoritmasının yanı sıra kripto para birimine giriş engellerini azaltan "Mana" adlı ücretsiz bir kaynak sistemi kullanır.Koinos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000