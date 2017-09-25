Kyber Network Crystal v2 | KNC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kyber Network Crystal v2 Hızlı Proje Tanıtımı
"KyberNetwork, birden fazla dijital varlığın anında alım satımını ve dönüştürülmesini destekleyen yeni bir sistem oluşturacak. Tüm kullanıcılar için farklı jetonlar arasında sorunsuz ödeme elde etmek amacıyla, KyberNetwork'ün genel işlem yeteneklerini genişletmek için zengin ödeme API'leri ve yeni nesil sözleşme cüzdanları sağlayacağız. Ek olarak, kullanıcılar türev alım satımlarımız aracılığıyla kripto para dünyasındaki fiyat dalgalanmaları riskini de azaltabilirler.Kyber Network Crystal v2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKNC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı開博網路
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-09-25
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.5 USDT
Maksimum Arz252,301,550