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Kyber Network Crystal v2 | KNC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Kyber Network Crystal v2 Hızlı Proje Tanıtımı

"KyberNetwork, birden fazla dijital varlığın anında alım satımını ve dönüştürülmesini destekleyen yeni bir sistem oluşturacak. Tüm kullanıcılar için farklı jetonlar arasında sorunsuz ödeme elde etmek amacıyla, KyberNetwork'ün genel işlem yeteneklerini genişletmek için zengin ödeme API'leri ve yeni nesil sözleşme cüzdanları sağlayacağız. Ek olarak, kullanıcılar türev alım satımlarımız aracılığıyla kripto para dünyasındaki fiyat dalgalanmaları riskini de azaltabilirler.
Kyber Network Crystal v2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KNC Token MEXC'de

MEXC Borsası, Kyber Network Crystal v2 (KNC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KNC alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Kyber Network Crystal v2 satın almak veya MEXC KNC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Kyber Network Crystal v2 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KNC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKNC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı開博網路
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-09-25
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.5 USDT
Maksimum Arz252,301,550
KNC Fiyat HesaplayıcıKyber Network Crystal v2 Satın Alma

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