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Kryptomon, Pokémon'un Tamagotchi ve CryptoKitties ile buluştuğu bir NFT Oyna-Kazan blok zinciri oyunudur. NFT Kryptomon'unuzu Geliştirin, Eğitin ve Savaşın. Eğitmenlerin Blok zinciri üzerinde yeni bir macera yaşayabilecekleri yeni bir dünya inşa ediyoruz.