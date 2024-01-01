Kryptomon | KMON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kryptomon Hızlı Proje Tanıtımı
Kryptomon, Pokémon'un Tamagotchi ve CryptoKitties ile buluştuğu bir NFT Oyna-Kazan blok zinciri oyunudur. NFT Kryptomon'unuzu Geliştirin, Eğitin ve Savaşın. Eğitmenlerin Blok zinciri üzerinde yeni bir macera yaşayabilecekleri yeni bir dünya inşa ediyoruz.Kryptomon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KMON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKMON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKMON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000