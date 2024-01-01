KMA | KMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KMA Hızlı Proje Tanıtımı
Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.KMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000