KLS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Karlsen projesi kaspa blok zincirine dayanmaktadır. Küçük ölçekli madencileri güçlendirmeyi ve merkeziyetsizliği geliştirmeyi amaçlayan ASIC madencilik çiftliklerinin hakimiyetine bir çözüm olarak GPU merkezli bir çatal sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisi, merkeziyetsiz finans ile ödeme sistemleri ve geleneksel finansın gerçek dünyası arasındaki boşluğu doldurmaya odaklanıyoruz.