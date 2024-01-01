KLS | KLS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KLS Hızlı Proje Tanıtımı
Karlsen projesi kaspa blok zincirine dayanmaktadır. Küçük ölçekli madencileri güçlendirmeyi ve merkeziyetsizliği geliştirmeyi amaçlayan ASIC madencilik çiftliklerinin hakimiyetine bir çözüm olarak GPU merkezli bir çatal sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisi, merkeziyetsiz finans ile ödeme sistemleri ve geleneksel finansın gerçek dünyası arasındaki boşluğu doldurmaya odaklanıyoruz.KLS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KLS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKLS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıKLS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,961,000,000