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KlimaDAO'nun hedefi, gönüllü karbon piyasaları için şeffaf, tarafsız ve kamusal bir altyapı oluşturarak iklim finansmanının etkisini ve verimliliğini küresel olarak ölçeklendirmektir. KlimaDAO bunu, kendi yerel tokeni $KLIMA ve bir zincir üstü yönetişim mekanizması kullanarak Dijital Karbon Piyasasını (DCM) geliştirecek ve yönetecek bir protokol inşa ederek başarmaktadır. Günümüzde VCM, karbon kredisi tüketicilerinin deneyimini ve VCM'lerin bir bütün olarak sahip olabileceği olumlu çevresel etkiyi tehlikeye atan piyasadaki değer kazanımı ile şeffaf değildir. KlimaDAO, gelişmekte olan Yenilenebilir Finans sektöründeki öncü rolü, piyasaya girişin önündeki engelleri yıkması ve çevre piyasalarını ölçeklendirmesiyle tanınmaktadır.