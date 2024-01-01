KLIMA | KLIMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KLIMA Hızlı Proje Tanıtımı
KlimaDAO'nun hedefi, gönüllü karbon piyasaları için şeffaf, tarafsız ve kamusal bir altyapı oluşturarak iklim finansmanının etkisini ve verimliliğini küresel olarak ölçeklendirmektir. KlimaDAO bunu, kendi yerel tokeni $KLIMA ve bir zincir üstü yönetişim mekanizması kullanarak Dijital Karbon Piyasasını (DCM) geliştirecek ve yönetecek bir protokol inşa ederek başarmaktadır. Günümüzde VCM, karbon kredisi tüketicilerinin deneyimini ve VCM'lerin bir bütün olarak sahip olabileceği olumlu çevresel etkiyi tehlikeye atan piyasadaki değer kazanımı ile şeffaf değildir. KlimaDAO, gelişmekte olan Yenilenebilir Finans sektöründeki öncü rolü, piyasaya girişin önündeki engelleri yıkması ve çevre piyasalarını ölçeklendirmesiyle tanınmaktadır.KLIMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKLIMA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıKLIMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,854,238