Klaytn | KLAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Klaytn Hızlı Proje Tanıtımı
Kakao'nun küresel halka açık blok zinciri projesi Klaytn, milyonlara kullanıcı dostu blok zinciri deneyimi sunan kurumsal düzeyde, hizmet odaklı bir platformdur. Hem genel blok zincirlerinin (merkeziyetsiz veri ve kontrol, dağıtık yönetişim) hem de özel blok zincirlerin (düşük gecikme süresi, yüksek ölçeklenebilirlik) en iyi özelliklerini verimli bir "hibrit" tasarım aracılığıyla birleştirir. Klaytn, sağlam bir merkeziyetsiz güven sisteminin üzerinde, güvenilir bir iş platformu oluşturmak için birlikte çalışan, dünya çapında çok sayıda saygın markanın katılımıyla güvence altına alınmıştır. Klaytn, günümüzde işletmelerin ve girişimcilerin blok zinciri teknolojisini kullanarak değer elde etmelerini sağlar. Klaytn, Ground X tarafından tasarlanan gelecektir.Klaytn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKLAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKLAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz