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Klaytn | KLAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Klaytn Hızlı Proje Tanıtımı

Kakao'nun küresel halka açık blok zinciri projesi Klaytn, milyonlara kullanıcı dostu blok zinciri deneyimi sunan kurumsal düzeyde, hizmet odaklı bir platformdur. Hem genel blok zincirlerinin (merkeziyetsiz veri ve kontrol, dağıtık yönetişim) hem de özel blok zincirlerin (düşük gecikme süresi, yüksek ölçeklenebilirlik) en iyi özelliklerini verimli bir "hibrit" tasarım aracılığıyla birleştirir. Klaytn, sağlam bir merkeziyetsiz güven sisteminin üzerinde, güvenilir bir iş platformu oluşturmak için birlikte çalışan, dünya çapında çok sayıda saygın markanın katılımıyla güvence altına alınmıştır. Klaytn, günümüzde işletmelerin ve girişimcilerin blok zinciri teknolojisini kullanarak değer elde etmelerini sağlar. Klaytn, Ground X tarafından tasarlanan gelecektir.
Klaytn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KLAY Token MEXC'de

MEXC Borsası, Klaytn (KLAY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KLAY alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Klaytn satın almak veya MEXC KLAY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKLAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKLAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
KLAY Fiyat HesaplayıcıKlaytn Satın Alma

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