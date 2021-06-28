Kishu Inu | KISHU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kishu Inu Hızlı Proje Tanıtımı
2021'de piyasaya sürülen Kishu Inu, türünün en hızlı büyüyen kripto tokenidir. Kishu, tamamen merkeziyetsizdir. Misyonu, tek bir yaygın ve anlaşılması kolay projede kripto para konseptlerini birleştirmektir.Kishu Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKISHU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKISHU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-28
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000,000