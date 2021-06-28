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2021'de piyasaya sürülen Kishu Inu, türünün en hızlı büyüyen kripto tokenidir. Kishu, tamamen merkeziyetsizdir. Misyonu, tek bir yaygın ve anlaşılması kolay projede kripto para konseptlerini birleştirmektir.