Kirby Inu | KIRBYINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kirby Inu Hızlı Proje Tanıtımı
KIRBYINU, bir meme coindir.Kirby Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KIRBYINU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKIRBYINU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKIRBYINU
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000,000