KING | KING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KING Hızlı Proje Tanıtımı
KING, yeni kullanıcıları çekmek ve sürdürülebilir, gelişen bir topluluk oluşturmak için oluşturulan Solana blok zincirinde deflasyonist, topluluk odaklı bir para birimidir. Kral III Charles'in taç giyme töreninde başlatılmıştır, $KING, Solana ekosisteminde topluluk odaklı lider para birimi olmayı hedefliyor.KING geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKING
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000