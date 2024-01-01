KING geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KING, yeni kullanıcıları çekmek ve sürdürülebilir, gelişen bir topluluk oluşturmak için oluşturulan Solana blok zincirinde deflasyonist, topluluk odaklı bir para birimidir. Kral III Charles'in taç giyme töreninde başlatılmıştır, $KING, Solana ekosisteminde topluluk odaklı lider para birimi olmayı hedefliyor.