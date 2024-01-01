Kin | KIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kin Hızlı Proje Tanıtımı
Kin is a cryptocurrency used for microtransactions in consumer apps. Millions of people are earning and spending Kin across an ecosystem of numerous apps, making it the most used cryptocurrency by mainstream consumers. Developers can add Kin to their existing consumer apps with a few lines of code, instantly unlocking Kin experiences for their users. Developers are compensated through the Kin Rewards Engine which is similar to the Bitcoin Block Reward, except it pays developers for getting their users to earn and spend Kin. The apps that have integrated Kin are a mix of social apps, content platforms, and games. Users are spending Kin on content, tipping creators, and buying in-game items, and they are earning Kin by watching ads or filling out surveys. Kin is a growing mini economy in the digital world where everyone is fairly compensated for their contributions.Kin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000