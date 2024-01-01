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KILT | KILT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

KILT Hızlı Proje Tanıtımı

KILT - Kimliğinizi İfşa Etmeden Kimliğinizi Temsil Edin İskoçya'da bir kişinin kiltine bakarak onun hakkında çok şey söyleyebilirsiniz! Ancak bireysel desen, giyen kişinin ""klanını"" veya bağlılıklarını temsil edebilirken, isim veya adres gibi özel ayrıntıları açığa çıkarmaz. Benzer şekilde, KILT Protokolü de gizli tutmayı tercih ettiğiniz şeyleri ifşa etmeden kimliğinizi temsil etmenin bir yolunu sunar. KILT, gerçek dünyada doğrulanabilir kimlik bilgilerine (pasaport, ehliyet, sertifika vb.) olan eski güven sürecini dijital dünyaya taşırken, verilerinizi gizli ve elinizde tutar. KILT ayrıca makineler, hizmetler ve kimliklerin üzerine inşa edilebileceği her şey için tanımlayıcılar oluşturmak için de kullanılabilir.
KILT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KILT Token MEXC'de

MEXC Borsası, KILT (KILT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KILT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KILT satın almak veya MEXC KILT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KILT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KILT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKILT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKILT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz290,560,000
KILT Fiyat HesaplayıcıKILT Satın Alma

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