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KILT - Kimliğinizi İfşa Etmeden Kimliğinizi Temsil Edin İskoçya'da bir kişinin kiltine bakarak onun hakkında çok şey söyleyebilirsiniz! Ancak bireysel desen, giyen kişinin ""klanını"" veya bağlılıklarını temsil edebilirken, isim veya adres gibi özel ayrıntıları açığa çıkarmaz. Benzer şekilde, KILT Protokolü de gizli tutmayı tercih ettiğiniz şeyleri ifşa etmeden kimliğinizi temsil etmenin bir yolunu sunar. KILT, gerçek dünyada doğrulanabilir kimlik bilgilerine (pasaport, ehliyet, sertifika vb.) olan eski güven sürecini dijital dünyaya taşırken, verilerinizi gizli ve elinizde tutar. KILT ayrıca makineler, hizmetler ve kimliklerin üzerine inşa edilebileceği her şey için tanımlayıcılar oluşturmak için de kullanılabilir.