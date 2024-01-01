KILT | KILT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KILT Hızlı Proje Tanıtımı
KILT - Kimliğinizi İfşa Etmeden Kimliğinizi Temsil Edin
İskoçya'da bir kişinin kiltine bakarak onun hakkında çok şey söyleyebilirsiniz! Ancak bireysel desen, giyen kişinin ""klanını"" veya bağlılıklarını temsil edebilirken, isim veya adres gibi özel ayrıntıları açığa çıkarmaz. Benzer şekilde, KILT Protokolü de gizli tutmayı tercih ettiğiniz şeyleri ifşa etmeden kimliğinizi temsil etmenin bir yolunu sunar. KILT, gerçek dünyada doğrulanabilir kimlik bilgilerine (pasaport, ehliyet, sertifika vb.) olan eski güven sürecini dijital dünyaya taşırken, verilerinizi gizli ve elinizde tutar. KILT ayrıca makineler, hizmetler ve kimliklerin üzerine inşa edilebileceği her şey için tanımlayıcılar oluşturmak için de kullanılabilir.KILT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKILT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKILT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz290,560,000