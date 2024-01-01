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GetKicks, spor ayakkabı severleri Web3 çağına taşımayı hedefleyen bir Web3 şirketidir. Modaya uygun, nadir ve fütürist olan ve gerçek faydayla sunulan ilk 3D Spor Ayakkabı serisini yaratır. Tüm Sneakers'lar GetKicks APP'de Hareket Et Kazan yetenekleri sunar ve donanımlıdır. Gelecekte herhangi bir GameFi ve Meta evren projesiyle entegre edilebilir.