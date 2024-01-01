GetKicks | KICKS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GetKicks Hızlı Proje Tanıtımı
GetKicks, spor ayakkabı severleri Web3 çağına taşımayı hedefleyen bir Web3 şirketidir. Modaya uygun, nadir ve fütürist olan ve gerçek faydayla sunulan ilk 3D Spor Ayakkabı serisini yaratır. Tüm Sneakers'lar GetKicks APP'de Hareket Et Kazan yetenekleri sunar ve donanımlıdır. Gelecekte herhangi bir GameFi ve Meta evren projesiyle entegre edilebilir.GetKicks geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KICKS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKICKS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKICKS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000