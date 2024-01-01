Klever Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Klever Finance, Klever blok zinciri yönetim tokenidir. KFI token sahipleri, Klever blok zincirinin işleyişinde önemli bir etkiye ve önemli bir sorumluluğa sahip olacak ve uygulama protokolü yapılandırması (başvuru ücretleri ve fonksiyonları gibi) üzerinde tam kontrole sahip olmanın yanı sıra zincir üzerinde oylama sistemi kullanarak yeni uygulamalar hakkında karar verme yetkisine de sahip olacaklardır.