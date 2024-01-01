KETTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ketta, eğlenceli, interaktif ve ortak değer paylaşımı olan bir topluluk oluşturmayı amaçlayan blok zinciri tabanlı bir meme tokenidir. Kullanıcıların, internet memelerini yaratıp paylaşmanın keyfini çıkarırken kripto para dünyasıyla etkileşime geçmelerine olanak tanır.