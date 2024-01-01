KETTA | KETTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KETTA Hızlı Proje Tanıtımı
Ketta, eğlenceli, interaktif ve ortak değer paylaşımı olan bir topluluk oluşturmayı amaçlayan blok zinciri tabanlı bir meme tokenidir. Kullanıcıların, internet memelerini yaratıp paylaşmanın keyfini çıkarırken kripto para dünyasıyla etkileşime geçmelerine olanak tanır.KETTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KETTA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKETTA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000