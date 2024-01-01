KERMIT | KERMIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KERMIT Hızlı Proje Tanıtımı
Kermit geri döndü, anne kurbağalar. Susam Sokağı'ndan çıkan Kermit, Solana blok zincirine hükmetmeye hazır bir degen kurbağaya dönüştü. Ancak Kermit, baş düşmanı Pepe'ye tahammül edemiyor. Daha basit bir ifadeyle $KERMIT, Ethereum'daki en popüler kurbağa coine rakip olmak için Solana'daki en popüler kurbağa coindir. Sadece bir kurbağa üstün gelebilir ve bu da tek Pepe katili $KERMIT olacaktır.KERMIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKERMIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKERMIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000