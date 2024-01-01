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Kermit geri döndü, anne kurbağalar. Susam Sokağı'ndan çıkan Kermit, Solana blok zincirine hükmetmeye hazır bir degen kurbağaya dönüştü. Ancak Kermit, baş düşmanı Pepe'ye tahammül edemiyor. Daha basit bir ifadeyle $KERMIT, Ethereum'daki en popüler kurbağa coine rakip olmak için Solana'daki en popüler kurbağa coindir. Sadece bir kurbağa üstün gelebilir ve bu da tek Pepe katili $KERMIT olacaktır.