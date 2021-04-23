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KuCoin Token | KCS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

KuCoin Token Hızlı Proje Tanıtımı

KuCoin Token (KCS), 2017 yılında yatırımcıların borsadan değer elde etmelerini sağlayan bir kâr paylaşım tokeni olarak piyasaya sürülen KuCoin'in yerel tokenidir. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 token olarak çıkarılmıştır.
KuCoin Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KCS Token MEXC'de

MEXC Borsası, KuCoin Token (KCS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KCS alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KuCoin Token satın almak veya MEXC KCS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KuCoin Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KCS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKCS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKCS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz170,118,638
KCS Fiyat HesaplayıcıKuCoin Token Satın Alma

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