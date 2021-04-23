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KuCoin Token (KCS), 2017 yılında yatırımcıların borsadan değer elde etmelerini sağlayan bir kâr paylaşım tokeni olarak piyasaya sürülen KuCoin'in yerel tokenidir. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 token olarak çıkarılmıştır.