KuCoin Token | KCS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KuCoin Token Hızlı Proje Tanıtımı
KuCoin Token (KCS), 2017 yılında yatırımcıların borsadan değer elde etmelerini sağlayan bir kâr paylaşım tokeni olarak piyasaya sürülen KuCoin'in yerel tokenidir. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 token olarak çıkarılmıştır.KuCoin Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KCS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKCS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKCS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz170,118,638