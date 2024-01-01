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Kyberdyne, AAA oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Rogue benzeri mekanizmaya sahip bir DBG'dir (Deste Oluşturma Oyunu). Kyberdyne, blok zinciri oyuncularına yüksek kaliteli oyun öğeleri ekleyerek, kendi rüya takımlarını kurmalarını ve benzersiz ödüller kazanmalarını sağlar.