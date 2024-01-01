KBD | KBD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KBD Hızlı Proje Tanıtımı
Kyberdyne, AAA oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Rogue benzeri mekanizmaya sahip bir DBG'dir (Deste Oluşturma Oyunu). Kyberdyne, blok zinciri oyuncularına yüksek kaliteli oyun öğeleri ekleyerek, kendi rüya takımlarını kurmalarını ve benzersiz ödüller kazanmalarını sağlar.KBD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKBD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKBD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000