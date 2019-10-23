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Kava, ana akım dijital varlıklar (BTC, XRP, BNB, ATOM, vb.) için ipotek kredileri ve istikrarlı para birimi hizmetleri sağlayan zincirler arası merkezi olmayan bir finansal platformdur. Kava şu anda dünya çapında 100'den fazla şirket tarafından destekleniyor ve bunlara Ripple ve Cosmos gibi tanınmış dijital para fonları ve blok zinciri projeleri de dahil. Kava platformu iki tür belirteci destekler: KAVA, platformun öz sermaye ve yönetişim belirtecidir ve işlevleri arasında ağ güvenliği ve yönetişim oylamasının sağlanması yer alır; USDX, dijital varlık teminatına dayalı olarak platform tarafından verilen istikrarlı bir para birimidir.