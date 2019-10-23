KAVA | KAVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KAVA Hızlı Proje Tanıtımı
Kava, ana akım dijital varlıklar (BTC, XRP, BNB, ATOM, vb.) için ipotek kredileri ve istikrarlı para birimi hizmetleri sağlayan zincirler arası merkezi olmayan bir finansal platformdur. Kava şu anda dünya çapında 100'den fazla şirket tarafından destekleniyor ve bunlara Ripple ve Cosmos gibi tanınmış dijital para fonları ve blok zinciri projeleri de dahil. Kava platformu iki tür belirteci destekler: KAVA, platformun öz sermaye ve yönetişim belirtecidir ve işlevleri arasında ağ güvenliği ve yönetişim oylamasının sağlanması yer alır; USDX, dijital varlık teminatına dayalı olarak platform tarafından verilen istikrarlı bir para birimidir.KAVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KAVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-10-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.46 USDT
Maksimum Arz100,000,000