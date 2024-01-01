KATA | KATA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KATA Hızlı Proje Tanıtımı
Katana Inu, etkileşimli açık dünya oyna kazan meta evren NFT Oyunudur - Tüm görünümler ve silahlar NFT formundadır. Oyun içi ödül yöntemiyle, otomatik stake etme ve yenilikçi oyun teklifleri aracılığıyla Oyun ve NFT kripto inovasyonunu teşvik etmeye odaklanan bir projedir.KATA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KATA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKATA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKATA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000