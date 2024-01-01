KATA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Katana Inu, etkileşimli açık dünya oyna kazan meta evren NFT Oyunudur - Tüm görünümler ve silahlar NFT formundadır. Oyun içi ödül yöntemiyle, otomatik stake etme ve yenilikçi oyun teklifleri aracılığıyla Oyun ve NFT kripto inovasyonunu teşvik etmeye odaklanan bir projedir.