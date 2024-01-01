KAP Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KAP Games, tarayıcı ve mobil yerel deneyimleri konusunda uzmanlaşmış bir web3 oyun dağıtıcısı, yayıncısı ve stüdyosudur.