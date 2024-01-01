KAP Games | KAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KAP Games Hızlı Proje Tanıtımı
KAP Games, tarayıcı ve mobil yerel deneyimleri konusunda uzmanlaşmış bir web3 oyun dağıtıcısı, yayıncısı ve stüdyosudur.KAP Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000