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KAP Games | KAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

KAP Games Hızlı Proje Tanıtımı

KAP Games, tarayıcı ve mobil yerel deneyimleri konusunda uzmanlaşmış bir web3 oyun dağıtıcısı, yayıncısı ve stüdyosudur.
KAP Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KAP Token MEXC'de

MEXC Borsası, KAP Games (KAP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KAP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KAP Games satın almak veya MEXC KAP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KAP Games tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KAP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
KAP Fiyat HesaplayıcıKAP Games Satın Alma

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