KAKA | KAKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KAKA Hızlı Proje Tanıtımı
KAKA NFT WORLD, metaverse blok zinciri oyun sektörüne odaklanan rekabetçi bir oyun ekosistemi platformudur. Ekosistemde NFT + DEFI uygulamasını birleştirmeyi, küresel ademi merkeziyetçilik kavramına dayalı bir çapraz zincir köprüsü kurmayı, küresel markaların çeşitli IP'lerini entegre etmeyi ve Merkeziyetsiz Otonom Yönetim (DAO) oluşturmayı taahhüt eder. E-spor tahmin piyasasına dik bir tahmin anlaşması ve ekosistem için açık, şeffaf, merkezi olmayan ve eksiksiz bir proje oluşturmayı amaçlamaktadır.KAKA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKAKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000