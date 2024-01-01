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KAKA NFT WORLD, metaverse blok zinciri oyun sektörüne odaklanan rekabetçi bir oyun ekosistemi platformudur. Ekosistemde NFT + DEFI uygulamasını birleştirmeyi, küresel ademi merkeziyetçilik kavramına dayalı bir çapraz zincir köprüsü kurmayı, küresel markaların çeşitli IP'lerini entegre etmeyi ve Merkeziyetsiz Otonom Yönetim (DAO) oluşturmayı taahhüt eder. E-spor tahmin piyasasına dik bir tahmin anlaşması ve ekosistem için açık, şeffaf, merkezi olmayan ve eksiksiz bir proje oluşturmayı amaçlamaktadır.