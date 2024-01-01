mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

KAKA | KAKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

KAKA Hızlı Proje Tanıtımı

KAKA NFT WORLD, metaverse blok zinciri oyun sektörüne odaklanan rekabetçi bir oyun ekosistemi platformudur. Ekosistemde NFT + DEFI uygulamasını birleştirmeyi, küresel ademi merkeziyetçilik kavramına dayalı bir çapraz zincir köprüsü kurmayı, küresel markaların çeşitli IP'lerini entegre etmeyi ve Merkeziyetsiz Otonom Yönetim (DAO) oluşturmayı taahhüt eder. E-spor tahmin piyasasına dik bir tahmin anlaşması ve ekosistem için açık, şeffaf, merkezi olmayan ve eksiksiz bir proje oluşturmayı amaçlamaktadır.
KAKA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KAKA Token MEXC'de

MEXC Borsası, KAKA (KAKA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KAKA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KAKA satın almak veya MEXC KAKA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KAKA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KAKA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKAKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
KAKA Fiyat HesaplayıcıKAKA Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM