Kabosu | KABOSU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kabosu Hızlı Proje Tanıtımı
Kabosu, Doge'nin yüzü olarak bilinen dişi bir Shiba Inu'dur.Kabosu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KABOSU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKABOSU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKABOSU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000