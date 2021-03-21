K21 | K21 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
K21 Hızlı Proje Tanıtımı
K21, etkili ve öncü çağdaş, dijital ve kriptonatif sanatçılardan oluşan çeşitli bir listenin 21 benzersiz ve orijinal NFT sanat eserinden oluşan küratörlü bir koleksiyona likit maruziyeti sağlayan kapalı uçlu bir sanat kasasıdır. Birleştirilebilirlik, dayanıklılık ve eşitlik için tasarlanan K21, sanat eserleri için yeni bir protokol oluşturmaktadır.K21 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
K21 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıK21
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıK21
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000