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K21, etkili ve öncü çağdaş, dijital ve kriptonatif sanatçılardan oluşan çeşitli bir listenin 21 benzersiz ve orijinal NFT sanat eserinden oluşan küratörlü bir koleksiyona likit maruziyeti sağlayan kapalı uçlu bir sanat kasasıdır. Birleştirilebilirlik, dayanıklılık ve eşitlik için tasarlanan K21, sanat eserleri için yeni bir protokol oluşturmaktadır.