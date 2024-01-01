JUNO | JUNO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JUNO Hızlı Proje Tanıtımı
Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.JUNO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JUNO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJUNO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJUNO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz185,562,268