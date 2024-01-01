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JTO, açık kaynaklı bir Solana doğrulayıcı istemcisi ile Solana nakit staking hizmet sağlayıcısı olan Jito ağının yönetim tokenidir ve stakerların Solana staking ödülü kazanmasına ve MEV yazılım paketi aracılığıyla MEV toplamasına olanak tanır.