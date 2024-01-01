JITO | JTO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JITO Hızlı Proje Tanıtımı
JTO, açık kaynaklı bir Solana doğrulayıcı istemcisi ile Solana nakit staking hizmet sağlayıcısı olan Jito ağının yönetim tokenidir ve stakerların Solana staking ödülü kazanmasına ve MEV yazılım paketi aracılığıyla MEV toplamasına olanak tanır.JITO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JTO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJTO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000