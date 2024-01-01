JPG | JPG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JPG Hızlı Proje Tanıtımı
JPG Vakfı, Cardano NFT Ekosisteminin en büyük pazarı JPG Store'a benzer bir sadakat programı sunmayı ve aynı zamanda büyüme ve benimsemeyi kolaylaştırmak ve teşvik etmek için ekosistem genelinde ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi amaçlamaktadır.JPG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JPG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJPG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJPG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000