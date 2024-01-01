JPG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

JPG Vakfı, Cardano NFT Ekosisteminin en büyük pazarı JPG Store'a benzer bir sadakat programı sunmayı ve aynı zamanda büyüme ve benimsemeyi kolaylaştırmak ve teşvik etmek için ekosistem genelinde ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi amaçlamaktadır.