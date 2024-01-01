JPEG | JPEG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JPEG Hızlı Proje Tanıtımı
JPEG'd, NFT sahiplerine varlıklarının mülkiyetini elinde tutarken kredi alma fırsatı sağlayacak yeni ve devrim niteliğinde bir borç verme protokolüdür. Protokol tamamen merkeziyetsizdir ve yerel platformun token sahipleri tarafından yönetilir. JPEG'd ayrıca, kullanıcılar tarafından üretilen değeri artırmak için DeFi içindeki diğer protokollerle birkaç sinerjik ilişki oluşturacaktır. JPEG'd, yatırımcıların bir likidasyon durumunda NFT'lerini DAO'dan geri satın almalarını sağlayacak yaratıcı bir sigorta mekanizması geliştirdi.JPEG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJPEG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJPEG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,420,000,000