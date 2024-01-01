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Jones DAO, getiri sağlayan opsiyon destekli varlık tokenleriyle DeFi seçenekleri için likidite ve sermaye verimliliğinin kilidini açarken kurumsal sınıf opsiyon stratejilerine tek tıklamayla erişim sağlayan kasalara sahip, opsiyonlar için bir getiri, strateji ve likidite protokolüdür.