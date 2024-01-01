Jones DAO | Jones Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Jones DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Jones DAO, getiri sağlayan opsiyon destekli varlık tokenleriyle DeFi seçenekleri için likidite ve sermaye verimliliğinin kilidini açarken kurumsal sınıf opsiyon stratejilerine tek tıklamayla erişim sağlayan kasalara sahip, opsiyonlar için bir getiri, strateji ve likidite protokolüdür.Jones DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Jones Token MEXC'de
MEXC Borsası, Jones DAO (Jones) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Jones
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Jones DAO satın almak veya MEXC Jones ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Jones DAO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Jones vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıJONES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJONES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000