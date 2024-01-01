Job AI | JOB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Job AI Hızlı Proje Tanıtımı
JobAI, modern iş piyasasında devrim yaratma vizyonuyla hareket etmektedir. İş dünyası sürekli gelişiyor ve geleneksel iş arama süreçleri genellikle şeffaflık, güven ve adaletten yoksun. Yapay zeka ve blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak bu sorunları ele alma zorluğunu üstlendik.Job AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJOB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJOB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz180,040,065,218,000