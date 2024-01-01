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JobAI, modern iş piyasasında devrim yaratma vizyonuyla hareket etmektedir. İş dünyası sürekli gelişiyor ve geleneksel iş arama süreçleri genellikle şeffaflık, güven ve adaletten yoksun. Yapay zeka ve blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak bu sorunları ele alma zorluğunu üstlendik.