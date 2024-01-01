JETTON | JETTON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JETTON Hızlı Proje Tanıtımı
JetTon.Games, TheOpenNetwork teknolojileri üzerine inşa edilmiş benzersiz bir çapraz platform çözümüdürJETTON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JETTON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJETTON
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıJETTON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000