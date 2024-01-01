JB2024 | JB2024 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JB2024 Hızlı Proje Tanıtımı
JB2024 bir meme coindir.JB2024 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JB2024 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJB2024
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJB2024
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz811,942,112,000,000