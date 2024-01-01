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IYU Finans Protokolü, kripto para biriminin sürekli değişen dünyasına istikrar getirmeye çalışan gelişmiş bir merkeziyetsiz platform olarak öne çıkmaktadır. Temel işlevselliği, ETH ve diğer desteklenen ETH hisse ispatı LST'leri öne çıkaran Likit Staking Tokenler (LST'ler) etrafında dönmektedir.