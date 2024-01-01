IYU Finance | IYU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IYU Finance Hızlı Proje Tanıtımı
IYU Finans Protokolü, kripto para biriminin sürekli değişen dünyasına istikrar getirmeye çalışan gelişmiş bir merkeziyetsiz platform olarak öne çıkmaktadır. Temel işlevselliği, ETH ve diğer desteklenen ETH hisse ispatı LST'leri öne çıkaran Likit Staking Tokenler (LST'ler) etrafında dönmektedir.IYU Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IYU Token MEXC'de
MEXC Borsası, IYU Finance (IYU) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de IYU
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak IYU Finance satın almak veya MEXC IYU ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIYU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIYU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000