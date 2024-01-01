IX Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PLANET IX, oyun alanı olarak gezegenimizin sanal bir kopyasını içeren blok zinciri tabanlı bir strateji ve alım satım oyunudur.