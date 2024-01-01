IX Token | IXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IX Token Hızlı Proje Tanıtımı
PLANET IX, oyun alanı olarak gezegenimizin sanal bir kopyasını içeren blok zinciri tabanlı bir strateji ve alım satım oyunudur.IX Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IXT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz153,252,267