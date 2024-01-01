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I WELL TRACK PRO | IWELL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

I WELL TRACK PRO Hızlı Proje Tanıtımı

Bireylerin sağlık verilerinin gerçek sahibi olduğu, veri gizliliğinin tehlikeye atılmadığı ve işbirliğine dayalı çabaların sağlık hizmetlerinde önemli ilerlemelere yol açtığı bir dünya hayal ediyoruz. Vizyonumuz teknolojinin ötesine geçerek daha sağlıklı yaşamları teşvik etmek, topluluk duygusunu geliştirmek ve kamu yararına katkıda bulunmakla ilgilidir
I WELL TRACK PRO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

IWELL Token MEXC'de

MEXC Borsası, I WELL TRACK PRO (IWELL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de IWELL alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak I WELL TRACK PRO satın almak veya MEXC IWELL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIWELL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIWELL
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz88,000,000,000
IWELL Fiyat HesaplayıcıI WELL TRACK PRO Satın Alma

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