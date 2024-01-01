I WELL TRACK PRO | IWELL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
I WELL TRACK PRO Hızlı Proje Tanıtımı
Bireylerin sağlık verilerinin gerçek sahibi olduğu, veri gizliliğinin tehlikeye atılmadığı ve işbirliğine dayalı çabaların sağlık hizmetlerinde önemli ilerlemelere yol açtığı bir dünya hayal ediyoruz. Vizyonumuz teknolojinin ötesine geçerek daha sağlıklı yaşamları teşvik etmek, topluluk duygusunu geliştirmek ve kamu yararına katkıda bulunmakla ilgilidirI WELL TRACK PRO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIWELL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIWELL
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz88,000,000,000