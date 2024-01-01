IVPAY | IVPAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IVPAY Hızlı Proje Tanıtımı
IVPAY perakende, e-ticaret ve otomatlar için bir kripto ödeme sistemidir. Kolaylaştırılmış süreçleri, başlamayı basit ve sorunsuz hale getirir. Karmaşık kurulumlara veda edin ve kripto dünyasına zahmetsizce merhaba deyin.IVPAY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IVPAY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIVPAY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıIVPAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000