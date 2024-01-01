Iustitia Coin | IUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Iustitia Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Iustitia Yunan Adalet Tanrıçasıdır. Bu, çevre dostu madenciliği tanıtan ilk coin olan Iustitia coinimize (IUS) ilham veren unsur olmuştur. Kripto para hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek merkeziyetsiz bir coindir. Kripto madenciliğinin enerji yoğun uygulamalarına ve nakit basımı ve yönetiminin zararlı CO2 emisyonlarına elveda deyin. IUSTITA Coin ile işlemlerinizin yalnızca hızlı ve güvenli değil, aynı zamanda çevre dostu olduğunu bilmenin huzurunu yaşayabilirsiniz.Iustitia Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIUS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz92,233,720,368