ITEMVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ITEM, GameFi, NFT satın alma ve alım satım işlemlerinde doğrudan finansman için kullanılan, ITEMVERSE'ın temel yerel simgesidir. Ayrıca, DAO'nun yönetimini anımsatan, platform geliştirme ve rota konusundaki önerileri ve oyları için kullanılacaktır.Kullanıcılar, ilgi kazanmak için stake edebilir ya da getiri çiftçiliği yapabilir.