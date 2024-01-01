ITEMVERSE | ITEM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ITEMVERSE Hızlı Proje Tanıtımı
ITEM, GameFi, NFT satın alma ve alım satım işlemlerinde doğrudan finansman için kullanılan, ITEMVERSE'ın temel yerel simgesidir. Ayrıca, DAO'nun yönetimini anımsatan, platform geliştirme ve rota konusundaki önerileri ve oyları için kullanılacaktır.Kullanıcılar, ilgi kazanmak için stake edebilir ya da getiri çiftçiliği yapabilir.ITEMVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ITEM Token MEXC'de
MEXC Borsası, ITEMVERSE (ITEM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ITEM
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ITEMVERSE satın almak veya MEXC ITEM ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ITEMVERSE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ITEM vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıITEM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıITEM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000