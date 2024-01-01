Islamic Coin | ISLM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Islamic Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Islamic Coin (ISLM), sürdürülebilir finans alanında sürdürülebilirlik merkezli geliştiricileri, doğrulayıcıları, açık kaynaklı katkıda bulunanları ve Müslüman yenilikçileri bir araya getiren etik öncelikli bir L1 blok zinciri olan HAQQ'un yerel para birimidir.Islamic Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ISLM Token MEXC'de
MEXC Borsası, Islamic Coin (ISLM) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ISLM
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Islamic Coin satın almak veya MEXC ISLM ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Islamic Coin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ISLM vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıISLM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıISLM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000