Islamic Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Islamic Coin (ISLM), sürdürülebilir finans alanında sürdürülebilirlik merkezli geliştiricileri, doğrulayıcıları, açık kaynaklı katkıda bulunanları ve Müslüman yenilikçileri bir araya getiren etik öncelikli bir L1 blok zinciri olan HAQQ'un yerel para birimidir.