IRENA | IRENA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IRENA Hızlı Proje Tanıtımı
Green Energy, also known as $IRENA is a community-driven deflationary token with many future projects and partnerships designed to raise awareness of the current state of the planet as well as the critical importance of harnessing renewable energy for use in our daily lives.IRENA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIRENA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIRENA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz75,728,981,102