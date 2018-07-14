Everipedia | IQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
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Tokenin İngilizce adıIQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-07-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000