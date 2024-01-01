IPMB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

IPMB, bire bir altın destekli bir kripto para birimi ve IPMB ekosistemi için bir fayda tokenidir. IPMB ile GeM NFT'ler aracılığıyla fiziksel altın üzerinden indirim alabilirsiniz. GeM NFT'ler de bire bir yatırım sınıfı altın ile desteklenmektedir. Altın sahibi olmak için IPMB ekosistemini kullanarak, depolama, sigorta ve yönetim gibi geleneksel olarak altın sahibi olmakla ilgili tüm ücretleri ortadan kaldırırsınız. GeM NFT'ler ayrıca fiziksel altın için ücretsiz olarak kullanılabilir. Ayrıca, IPMB tokenleri sahiplerinin özel fiziksel altın coinler ve külçe hediyelere erişmesine de olanak tanır.