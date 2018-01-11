IOST | IOST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IOST Hızlı Proje Tanıtımı
IOST, Sequoia, Jingwei, Zhenge gibi küresel birinci kademe ABD doları yatırım kurumları tarafından desteklenen, çevrimiçi hizmet sağlayıcılar için geliştirilmiş bir blok zinciri uygulama platformudur. Yatay genişleme ve yüksek verim hedefine, POB konsensüs mekanizması ve ikinci katman genişletme şemasının tasarımı yoluyla ulaşılır. Üçüncü taraf geliştiricilere, yaratıcılara ve işletmelere, topluluğa ait ağları geliştirmek için verimli bir yolla değer elde etmeleri için bir platform sağlayın.IOST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IOST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIOST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIOST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-01-11
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.01 USDT
Maksimum Arz21,000,000,000