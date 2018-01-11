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IOST, Sequoia, Jingwei, Zhenge gibi küresel birinci kademe ABD doları yatırım kurumları tarafından desteklenen, çevrimiçi hizmet sağlayıcılar için geliştirilmiş bir blok zinciri uygulama platformudur. Yatay genişleme ve yüksek verim hedefine, POB konsensüs mekanizması ve ikinci katman genişletme şemasının tasarımı yoluyla ulaşılır. Üçüncü taraf geliştiricilere, yaratıcılara ve işletmelere, topluluğa ait ağları geliştirmek için verimli bir yolla değer elde etmeleri için bir platform sağlayın.