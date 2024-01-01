Invitoken | INVI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Invitoken Hızlı Proje Tanıtımı
INVITREE, ünlü otellerde ve alışveriş merkezlerinde üyelik davetiyesi satışlarına ev sahipliği yapan ve premium salonlar işleten lüks bir dağıtım şirketidir.
INVI projesi, INVI'nın kendi ağı olarak kurulacak olan sanal varlık pazarında tüketicilerin yaşamlarına yakın bulunabilen aynı varlıkların sanal varlıklarla kolayca değiştirilebilmesi için bir ekosistem uygulayacaktır.Invitoken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INVI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINVI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINVI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000