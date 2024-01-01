Invitoken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

INVITREE, ünlü otellerde ve alışveriş merkezlerinde üyelik davetiyesi satışlarına ev sahipliği yapan ve premium salonlar işleten lüks bir dağıtım şirketidir. INVI projesi, INVI'nın kendi ağı olarak kurulacak olan sanal varlık pazarında tüketicilerin yaşamlarına yakın bulunabilen aynı varlıkların sanal varlıklarla kolayca değiştirilebilmesi için bir ekosistem uygulayacaktır.