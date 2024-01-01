Inscribe | INSCRIBE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Inscribe Hızlı Proje Tanıtımı
Inscribe, her zincir üstü (Bitcoin, EVM ve EVM Olmayan) yazıtlar için ilk çapraz zincir Pazaryeri, Otomatik araç (WebApp ve Bot) ve Endeksleyici API'dir.Inscribe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INSCRIBE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINSCRIBE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINSCRIBE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000