Inscribe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Inscribe, her zincir üstü (Bitcoin, EVM ve EVM Olmayan) yazıtlar için ilk çapraz zincir Pazaryeri, Otomatik araç (WebApp ve Bot) ve Endeksleyici API'dir.