Infinity Angel | ING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Infinity Angel Hızlı Proje Tanıtımı
Infinity Games bir AA oyunudur ve oyun türü, Endless RPG türünün PVE oyun moduna ek olarak PVP ve E-spor'a odaklanan yatay ekran MOBA türündedir. Her karakter ve minyonu içerdiği 100'den fazla setten oluşan çeşitli kostüm sistemiyle, skin/minion'un pasif becerilerini birleştirilebilen çeşitli taktikler oyunun öne çıkan özellikleridir. Bireyselden işletmeye herhangi bir kullanıcı, kolayca NFT satın alabilir, satabilir ve takas edebilir. Benzersiz 3D Infinity Games grafik dünyasında oyuncular, NFT Angel'larını, P2E'ye göre değiş tokuş edilebilen ve takas edilebilen NFT öğeleri elde etmek için birbirleriyle ateşli, rekabetçi savaşlarda güçlü silahlar veya benzersiz kıyafetlerle donanarak çeşitli şekillerde kullanabilirler.Infinity Angel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıING
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000