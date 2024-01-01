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Immutable X, kullanıcı veya varlık güvenliğinden ödün vermeden anında alım satım, büyük ölçeklenebilirlik, para basma ve alım satım için sıfır gaz ücretiyle Ethereum'da Nitelikli Fikri Tapular (NFT'ler) için ilk katman ikili (L2) ölçeklendirme çözümüdür. Immutable X, StarkWare'in güçlü STARK kanıtlama ve toplama teknolojisiyle geliştirilmiş, NFT ölçeklemesinde şimdiye kadar yapılmış teknik olarak en gelişmiş çözümdür. IMX tokeni, kullanıcıların alım satım gibi ağ öncesi etkinlikler gerçekleştirerek kazanabilecekleri ve ücret ödemek, yönetişim gerçekleştirmek veya protokolde hisse almak için kullanılabilen Immutable X protokolünün yerel ERC20 fayda tokenidir.