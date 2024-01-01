Immutable X | IMX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Immutable X Hızlı Proje Tanıtımı
Immutable X, kullanıcı veya varlık güvenliğinden ödün vermeden anında alım satım, büyük ölçeklenebilirlik, para basma ve alım satım için sıfır gaz ücretiyle Ethereum'da Nitelikli Fikri Tapular (NFT'ler) için ilk katman ikili (L2) ölçeklendirme çözümüdür. Immutable X, StarkWare'in güçlü STARK kanıtlama ve toplama teknolojisiyle geliştirilmiş, NFT ölçeklemesinde şimdiye kadar yapılmış teknik olarak en gelişmiş çözümdür. IMX tokeni, kullanıcıların alım satım gibi ağ öncesi etkinlikler gerçekleştirerek kazanabilecekleri ve ücret ödemek, yönetişim gerçekleştirmek veya protokolde hisse almak için kullanılabilen Immutable X protokolünün yerel ERC20 fayda tokenidir.Immutable X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IMX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIMX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000