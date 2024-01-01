Image Generation AI | Imgnai Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Image Generation AI Hızlı Proje Tanıtımı
ImgnAI, tüketici yapay zekasında küresel bir lider inşa ediyor.
Amiral gemisi ürünleri Nai, discord ve telegram kullanıcılarının basit metin komutuyla sanat oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma botudur.Image Generation AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIMGNAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIMGNAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000