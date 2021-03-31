Illuvium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Illuvium, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz, NFT toplama ve otomatik savaş oyunudur. Hiper ölçeklenebilir immutable-X, Katman 2 çözümü ile entegre olan Illuvium oyuncuları, varlık basımı veya takası için sıfır gaz ücretine ve saniyenin altında işlem sürelerine erişebilir ve bunların tümü kullanıcılar tarafından korunur.