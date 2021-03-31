Illuvium | ILV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Illuvium Hızlı Proje Tanıtımı
Illuvium, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz, NFT toplama ve otomatik savaş oyunudur. Hiper ölçeklenebilir immutable-X, Katman 2 çözümü ile entegre olan Illuvium oyuncuları, varlık basımı veya takası için sıfır gaz ücretine ve saniyenin altında işlem sürelerine erişebilir ve bunların tümü kullanıcılar tarafından korunur.Illuvium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ILV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıILV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıILV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,634,960